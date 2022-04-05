والي البحر الأحمر يكشف ملابسات وصول سفن روسية لميناء بورتسودان





كشف والي البحر الأحمر علي عبد الله أدروب، عن عودة شركة البارجة التركية المغذية لمدينة بورتسودان للعمل مجددًّا، بعد توقف دام لـ”24″ ساعة، بموجب اتّفاق جرى بين حكومة الولاية وهيئة الموانئ البحري وإدارة الشركة ووزارة المالية الاتحادية، تمّ بموجبه تسديد 3 آلاف دولار من هيئة الموانئ للشركة كجزء من استحقاقاتها المالية والجزء الآخر التزمت به وزارة المالية بتسديدها على شكل دفعاتٍ.

وقال أدروب بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الثلاثاء، ” لم تصلنا سفينة حربية روسية أو أمريكية إلى المياه الإقليمية السودانية حتى الآن”.

ووصف أدروب ما يتردّد بالشائعة ومجرّد إرهاصات فقط.

وأكّد أنّ المياه الإقليمية السودانية خالية تمامًا من الوجود الأجنبي، عدا شركات البواخر العاملة في نقل البضائع فقط، فيما وصف ساحل البحر الأحمر بالأمان.