ساهم وأيادي الخير الخيرية تدشن إفطاراتها الرمضانية بمدن ومجمعات صندوق رعاية الطلاب





دشنت منظمة ساهم وأيادي الخير الخيرية إفطاراتها الرمضانية بمجمعات ومدن الصندوق القومي لرعاية الطلاب بإقامة إفطارين في أول أيام الشهر الكريم بمجمع الشهيد محمد صالح عمر لطلاب جامعة أم درمان الإسلامية ومدينة داوود عبد اللطيف الجامعية للطالبات بالعمارات حيث جاء تدشين الإفطارات بحضور المستشار صالح عيسى المستشار بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وعدد من مدراء الإدارات بالصندوق القومي لرعاية الطلاب.

الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب بروفيسور عصام عباس كرار هنأ الطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان حاثاً إياهم على اغتنام الفرصة في التقرب إلى الله وثمن عباس الدور الكبير الذي ظلت تلعبه المنظمات الخيرية في دعم الطلاب والوقوف إلى جانب قضاياهم والسعي لمعالجتها بالشراكة مع إدارة الصندوق شاكراً منظمة أيادي الخير على الدعم والمساهمة في إفطار الطلاب بمجمعات ولاية الخرطوم لما له من أثر كبير في نفوس الطلاب وأسرة الصندوق وعلى ذات الصعيد وعد الأمين العام بحل كافة الإشكاليات بمدينة داوود عبد اللطيف وعلى رأسها مشكلة الكهرباء الذي أكد أنه سيناقشها في لقائه بوزير الطاقة والكهرباء في غضون الأيام المقبلة وقال عباس: نأمل في أن نوفق في تحويل كهرباء مدن الصناعة للطالبات من كهرباء القطاع التجاري إلى القطاع السكني إسهاماً في إستقرار الطالبات.

من جانبه أشار الأستاذ محمد ناصر إبراهيم ممثل منظمة ساهم وأيادي الخير الخيرية أن شهر رمضان يعضد روح التكافل والتراحم بين الناس وأن منظمته رأت أن الطلاب والشباب هم أكثر الشرائح ذات الأولوية في برامجها الرمضانية وأضاف: مع الصندوق سنسهم مُقبلاً في علاج المشاكل التي تواجه الطلاب في الداخليات حتى يكون لنا الفضل في إعانة طلاب العلم وتحقيقهم لغاياتهم المنشودة.

يذكر أن منظمة أيادي إلى جانب إفطارها الجماعي قامت بتدشين تسليم المواد التموينية الرمضانية للطلاب عبر صندوق ولاية الخرطوم الذي سيشرف إشرافاً مباشرا بالتنسيق مع المنظمة على إعداد الإفطارات طِيلة أيام الشهر الكريم.

صحيفة اليوم التالي