بكري المدينة يطالب بإخلاء خانته بسبب الإصابة





علمت الرد كاسل أن نجم المريخ الكبير بكري المدينة طالب مجلس إدارة نادي المريخ بإخلاء خانته، وذلك نتيجة الإصابة التي تجددت في الأيام الماضية وحالت دونه والظهور في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها الرد كاسل ان مهاجم الفريق الشهير لا يزال يعاني من الإصابة ويشعر بأنه بحاجة للوقت للعودة، وحرصاً منه على ناديه يريد أن لا يكون وجوده خصماً على الفريق، ويرى أن من الافضل ان تخلى خانته ويستفاد منها في فترة التسجيلات.

ويملك نجم المريخ الكبير سيرة ذاتية حافلة مع الفرقة الحمراء والتي انضم إليها في صفقة شهيرة بعد أن كان أحد نجوم فريق الهلال.

وخاض بكري تجربة احترافية سابقة مع نادي ظفار العماني ومن ثم عاد للمريخ، وشهدت تجربته بعض فترات التوقف نتيجة الإصابة أو الإيقاف

صحيفة الصيحة