مسؤول إسرائيلي: اتفاقيات التطبيع يمكن أن تدفع السلام مع فلسطين





أكد وزير التعاون الإقليمى الإسرائيلي عيساوي فريج، أن الطريق لمكافحة العنف المتطرف لا يأتي إلا عبر إشراك الفلسطينيين في موجة التطبيع الإقليمي التي أثارتها اتفاقات إبراهيم.

وقال فريج بحسب صحيفة (جيوش إنسايدر) إنه يجب إيجاد طريقة لتضمين الفلسطينيين في هذه العملية التي بدأت في سبتمبر 2020 مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والسودان اللذان وقعا اتفاقياتهما الخاصة في الأشهر التالية وأضاف: “كان الشرق الأوسط مثل صورة، جمعت إسرائيل ودول أخرى مثل، الإمارات والبحرين ومصر والمغرب والأردن والسودان في الإطار، لكن الصورة ليست كاملة دون الفلسطينيين”.

وبحسب الصحيفة جاءت تصريحات فريج ضمن قمة جمعت وزراء خارجية خمس دول إقليمية حضرها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين باعتبارها القمة الأولى من نوعها في صحراء النقب حيث تم استكشاف طرق لزيادة التعاون وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط.

ترجمة: إنصاف العوض

صحيفة اليوم التالي