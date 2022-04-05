“المقاومة” تستعد لـ”6 أبريل” وتؤكد أنها ليست سدرة منتهى النضال





أعلنت عدد من تنسيقيات لجان المقاومة بالعاصمة الخرطوم والولايات عن فراغها من التحضير والتنسيق لمليونية السادس من أبريل والتي أطلقت عليها رسمياً “زلزال 6 أبريل”.

ورصدت (الجريدة) تفاعلات كثيفة حُظيت بها صفحات لجان المقاومة على منصات التواصل الاجتماعي والاصرار الكبير على إنجاح حراك السادس من أبريل فضلاً عن ارتفاع ملحوظ في حجم الاستجابة لدعوة السادس من أبريل من عدد كبير من مكونات قوى الثورة وقطاعات واسعة من المجتمع السوداني.

وكانت لجان المقاومة أعلنت انتظامها في تظاهرات دعائية ليلية منذ الأمس واليوم لحث المواطنين على الخروج لمليونية السادس من أبريل.

وفي سياق متصل، أكد عدد من أعضاء لجان المقاومة، فضلوا حجب أسمائهم، في تصريحات لـ(الجريدة) ، بأن مليونية الـ6 من أبريل في حال فشلها في إسقاط السلطة الإنقلابية الحاكمة، فإنها لن تكون سدرة منتهى التصعيد الثوري، وأن الحراك سوف يستمر ولن يتراجع حتى بلوغ غايته النهائية والمتمثلة في إسقاط الانقلابيين. وتجدر الإشارة إلى أن وجهة حراك السادس من أبريل لم يتم حسمها بعد.

الخرطوم: مآب الميرغني

صحيفة الجريدة