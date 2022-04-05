إدارة سجن سوبا ترفض ادخال مواد غذائية للمعتقلين مقدمة من أُسرهم





قالت مصادر إن أكثر من (100) معتقل، أغلبهم من عضوية لجان المقاومة، في سجن سوبا يُعانون من أوضاع سيئه للغاية منذ بداية شهر رمضان، وكشفت المصادر عن تعمد السُلطات تجويع المعتقلين الصائمين بمنحهم ” كباية كركدي ـ بليلة ” أثناء وجبة إفطار رمضان وغياب وجبة العشاء والسحور.

وأشارت لجنة محامو الطوارئ في بيان لها، أطلعت (الجريدة) على نسخة منه، إلى معاناة المعتقلين في سجون “سوبا وكوبر والتحقيقات الجنائية” من نقص حاد في الغذاء مع بداية شهر رمضان تسببت فيه إدارة السجن بعدما رفضت أخذ المواد الغذائية المقدمة من أُسر المعتقلين وتقديمها لهم.

وناشدت اللجنة منظمات المجتمع المدني بضرورة مساندة قضية المعتقلين بسجن سوبا والنساء بأم درمان وحِراسات الشرطة.

وشدد اللجنة على أن تجويع المعتقلين الصائمين لن ينجح في تثبيط عزيمتهم، لافتة إلى أن تجويع المعتقلين يُعد انتهاكًا واضحًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأديان والأعراف السودانية.

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة