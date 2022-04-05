دقلو يتفقد مركز التوزيع والتحكم بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء





تفقد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة مركز التوزيع والتحكم بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة واطلع على أسباب قطوعات الكهرباء وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على عمليات توليد الكهرباء والمعالجات المطلوبة لاستقرار التيار الكهربائي.

وقال الاستاذ محمد عبدالله محمود وزير الطاقة والنفط ان الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية بمعية أعضاء اللجنة وزير المالية،الطاقة والنفط، ،النقل، مدير الجمارك ومدير الأمن الاقتصادي لشركة توزيع الكهرباء ومركز التحكم بسوبا جاءت بغرض الوقوف على موقف الإمداد الكهربائي بالبلاد.

واضاف ان لجنة الطواريء الاقتصادية اطمأنت على موقف الإمداد الكهربائي وتحسنه بعد التعثر الذي لازمه في الأيام الماضية.

واشار الى ان التحسن فى الامداد الكهربائى جاء نتيجة المجهودات المتواصلة والاتصالات المتعددة والتى ساعدت في ادخال الوحدات التي كانت خارج الخدمة لافتا الى ان الايام القادمة ستشهد تحسنا مستمرا والعمل قدر المستطاع وبكامل الجهد لتقليل القطوعات لأدنى المستويات وسوف تستمر متابعتنا وتنويرنا للشعب السوداني بكل مستجدات الكهرباء.

وأعلن أن اللجنة الاقتصادية تبرعت بمرتب شهر لكل العاملين في قطاع الكهرباء نتيجة للمجهودات التي قام بها العاملون في قطاع الكهرباء في شهر رمضان.

من جانبه اكد طارق خليفة جعفر مدير الادارة العامة للتحكم القومى بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إشراك الربط الاثيوبى ب(100) ميغاواط والبارجة التركية ب(100) ميغاواط وايضا المكنة رقم (6) فى محطة بحري الحرارية والتى تعتبر إضافة مقدرة ملحوظة ادت الى التخفيف الذي حدث فى الايام السابقة.

وابان ان شركة توزيع الكهرباء سوف تبذل كافة الجهود فى بقية المحطات الحرارية لزيادة التوليد الى أن يختفي العجز مشيرا إلى أن التوليد المائي يعمل بصورة جيدة والمياه الموجودة بالخزانات تعمل بطاقتها القصوى لافتا الى ان الربط المصرى يغطى الشبكة الشمالية من دنقلا حتى وادي حلفا ب(70) ميغاواط.

وكالة سونا