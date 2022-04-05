شاهد بالفيديو.. تقول أنها (رسالة من الشعب السوداني).. صحفية سودانية تلقي بحذائها على القيادي بالجبهة الثورية “التوم هجو”





في حادثة أعادت إلى الأذهان، تصرّف الصحفي العراقي منتظر الزيدي تجاه الرئيس الأمريكي جورج بوش، ألقت الصحفية السودانية بصحيفة الراكوبة، صفاء الفحل، بحذائها على القيادي بالجبهة الثورية “التوم هجو”، أثناء مؤتمر صحفي، لقوي الوفاق الوطني، بمقر وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وعندما أعطيت الفرصة للصحفية لطرح سؤالها، نهضت قائلة: (بصراحة أنا ما عندي سؤال، بس عندي رسالة عايزة اوصلها للتوم هجو من الشعب السوداني، والقت بحدها بفردة حذائها).

وابتسم بعدها التوم هجو من على المنصة قائلاً: (الرسالة وصلت).

الخرطوم: (كوش نيوز)