أستراليا تحظر تصدير البضائع الفاخرة إلى روسيا





أعلنت وزير الخارجية الأسترالية ماريز باين، حظر بلادها تصدير البضائع الفاخرة إلى روسيا، كنوع من العقوبات لها بسبب عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته باين الثلاثاء، قبيل توجهها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضافت الوزيرة أن أستراليا قررت ضم البضائع الفاخرة إلى قائمة الصادرات المحظورة إلى روسيا، في خطوة لتوسيع العقوبات على موسكو.

وأوضحت أنه وفي هذا الإطار تم حظر تصدير العديد من المنتجات الفاخرة إلى روسيا وفي مقدمتها المشروبات الكحولية، ومستلزمات التجميل ذات القيمة العالية، وقطع السيارات الفاخرة.

وأفادت بأن “هذه العقوبات لا تستهدف المستهلكين الروس العاديين، بل رئيسهم فلاديمير بوتين والأثرياء المحيطين به”.

وتأتي هذه الخطوة من قبل أستراليا، عقب يوم واحد من دعوة السفير الأوكراني في كانبرا، فاسيل ميروشنيتشينكو، أستراليا إلى تطبيق تجميد تام على البضائع المصدرة لروسيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

البيان