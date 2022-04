أم تخنق رضيعتها وتلقيها في بالوعة لسبب غريب

هناك من الأمهات ” وهو قليل” من تحمل اسم الأم ” الاسم ذات القدسية الكبيرة” لكن يأتين بأفعال تنأى عن عظمة الأمومة وجلالها.

فقد أقدمت امرأة منزوعة الرحمة على التخلص من حياة رضيعتها خنقاً وإلقاء جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق شمال الجيزة بمصر .

وتلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال في مصر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيعة تبلغ من العمر عامين ببالوعة صرف في مدخل عقار.

وشكل العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال فريق بحث تركزت جهوده على فحص مكان الحادث ومراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وفق صحيفة المصري اليوم.

وبالمعاينة الأولية بقيادة العقيد مروان مشرف لجثة الرضيعة بينت تعرضها للخنق ليتتبع رجال المباحث طرف الخيط وصولا إلى الحقيقة.

وأسفرت جهود البحث والتحري التي قادها المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، إلى أن والدة الرضيعة وراء ارتكاب الواقعة بسبب خداعها لأسرتها وزوجها وأهله بأنها وضعت طفلا بخلاف الحقيقة ومع بلوغ الرضيعة عامها الثاني قررت التخلص منها خشية فضح خداعها وكذبها.

وتخلصت الأم خنقا من ابنتها وحملتها إلى مدخل أحد العقارات، وتخلصت من جثتها بإلقائها ببالوعة صرف صحي؛ ظنا أن فعلتها لن تنكشف.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد حسام الدجوي والنقيب أحمد ماهر معاوني مباحث الوراق، من ضبط المتهمة التي أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

