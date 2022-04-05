الألغام تؤدي بحياة (69 )شخصاً في ولايات سودانية





أعلن حاكم النيل الازرق احمد العمدة عن مقتل 69 شخصاً وإصابة 262 آخرين جراء الالغام الأرضية فى 10 ولايات سودانية منذ العام 2011م.

وقال العمدة خلال مشاركته فى احتفال اليوم العالمي لمكافحة الالغام في النيل الازرق، يوم الاثنين، ان مناطق النيل الأزرق ،جنوب كردفان ودارفور تمثل أكثر المناطق التى تتركز فيها الالغام، وأشار إلى تطهير 90 مليون متر مربع خلال الـ 12عام الماضية من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب بدعم من الأمم المتحدة.

وأشار العمدة إلى المخاطر الجسدية والنفسية للالغام بالاضافة للمخاطر التنموية المتمثلة في تقليص الاراضي الزراعية، مشيرا إلى انتشار الألغام الأرضية في الحقول والغابات وحول الآبار ومصادر المياه والمنشآت فى النيل الازرق مما يجعلها غير صالحة للاستعمال بجانب ترتب عدم ازالتها في اطالة بقاء النازحين واللاجئين فى أماكن اللجوء .

من جهته كشف مدير المركز القومي لمكافحة الالغام العميد خالد حمدان عن تسجيل 4 الاف و848 منطقة حمراء بولاية النيل الازرق، فيما تبقت نحو 357 منطقة البحث حولها.

واعلن أن المركز وعلى مستوى اقليم النيل الازرق استطاع نظافة 694 منطقة، فيما تبقت 58 منطقة اخرى، وأشار مدير المركز القومي لمكافحة الالغام إلى وجود 9 اتيام تعمل في ازالة الالغام و4 اتيام للتوعية.

من جانبه تناول مدير مكتب الامم المتحدة لخدمات الالغام صديق رشيدي مخاطر العبوات الناسفة والاثار الناجمة عن انفجار الالغام خاصة وسط الاطفال والمجتمعات، وقال ان بعثة الامم المتحدة لدعم الانتقال في السودان مستعدة لمساعدة السودان من اجل ارض آمنة بجانب اصرار القيادة والفعاليات كافة كجزء من التزام السودان وتوقيعه علي اتفاقية اتوا واتفاقية حظر الاسلحة بالاضافة لتعزيز الارادة الوطنية لمكافحة الالغام وتفعيل المؤسسات الوطنية للاستجابة للمخاطر، واضاف رشيدي ان افتتاح المركز الاقليمي لمكافحة الالغام وتدريب 28 سيدة في اعمال المكافحة يعد اضافة كبيرة بفضل تنفيذ اتفاقية السلام.

صحيفة الصيحة