البرهان يناقش مع الترويكا جهود تحقيق السلام و التحول الديمقراطي





إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد سفراء دول الترويكا بالخرطوم، والذي يضم الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا.

وأوضحت السفيرة لوسي تاملين القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدي السودان في تصريح صحفي،عقب اللقاء،أن اجتماع دول الترويكا مع الرئيس البرهان كان صريحا وبناء.

وأعلنت فيه دول الترويكا دعمها القوى لتسهيل مجهودات عملية الحوار السياسي بين السودانيين تحت رعاية الأمم المتحدة والإتحاد الافريقي والإيقاد والذي من المتوقع أن يقود لقيام حكومة إنتقالية ومدنية مقبولة.

وأضافت القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية ان دول الترويكا أعلنت دعمها القوي لكل الجهود الرامية لتحقيق الإنتقال المدني الديمقراطي في السودان.

وكالة سونا