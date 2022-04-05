مانشستر سيتي يخترق جدار أتلتيكو مدريد بفضل “الفتى الذهبي”





بصعوبة بالغة، نجح مانشستر سيتي الإنجليزي باختراق “جدار” أتلتيكو مدريد الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

وبعد أداء دفاعي مستميت من قبل أتلتيكو مدريد الإسباني، نجح نجم مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 70.

وسيعطي الانتصار 1-0 الأفضلية لمانشستر سيتي في الإياب، حيث سيتعين على أتلتيكو مدريد البحث عن هدف ليعادل المباراة، مما سيضطره لفتح خطوطه نوعا ما.

وسيستضيف أتلتيكو مدريد خصمه مانشستر سيتي، بعد 8 أيام، مساء الأربعاء 13 أبريل، على استاد واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

سكاي نيوز