السيادي: تشكيل لجنة بشأن المنح المُخصّصة لطلاب دارفور





التقى عضو مجلس السيادة الطاهر حجر بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة البروفيسور محمد حسن دهب، وحضور ممثلي حركات الكفاح المسلح.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات الخارجية بالوزارة د. صديق بشرى الفاضل في تصريح صحفي، إنّ اللقاء تناول ما يلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بنصوص اتفاقية جوبا لسلام السودان. وأضاف أن اللقاء قرر تشكيل لجنة تضم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين لحركات الكفاح المسلح، ووزارة المالية لوضع توصية بشأن المنح الدراسية المُخصّصة لطلاب ولايات دارفور.

صحيفة الصيحة