تعليق ساخر حول رفض الهلال خطاب فض المنازعات في قضية كنو





نشر الناقد الرياضي، صالح الطريقي، تعليق ساخر حول رفض الهلال خطاب غرفة فض المنازعات بشأن قضية اللاعب الدولي محمد كنو.

وكان كنو قد وقع عقد انتقاله إلى نادي النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الهلال، ثم تراجع وقرر تجديد عقده مع ناديه، وذهبت القضية إلى غرفة فض المنازعات.

وقال الطريقي من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “‏كتب صديقي القروي : بالأمس سألني أخي عن هذا الخبر على السحور. وقبل أن أعلق قالت جدتي : “وليش فض المنازعات ترسل خطاب ؟”.

وأضاف: “كان مفروض يجلسوا مع بعض جلسة مصارحة، مثل كل أسرة ويحلوا مشكلتهم ولا يوصل صوتهم للجيران. رغم أن جدتي لا تفقه بالقانون، إلا أن أخي اقتنع برأيها وتجاهل رأيي.دوكم”.

مزمز