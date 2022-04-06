تفاصيل عرض ليفربول الأخير لتجديد عقد محمد صلاح





مازالت مفاوضات نادي ليفربول مع نجمه المصري محمد صلاح، معقدة من أجل مستقبل الفرعون في قلعة انفيلد، وينتهي عقد محمد صلاح في 30 يونيو 2023، ويحق له الرحيل مجانًا في 1 يوليو، حال عدم التوصل لاتفاق مع ادارة ناديه ليفربول، وذلك بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وأكدت شبكة “90 Min” نقلا عن مصادرها في ليفربول أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال معقدة ومتباعدة إلى حد ما رغم استئنافها مؤخرًا بعد توقف من ديسمبر 2021.

وأضافت أن ليفربول يرغب في جعل محمد صلاح الأعلى أجرًا في النادي الإنجليزي، لكنهم مترددون في ذلك، حيث يتقاضي فيرجيل فان دايك 250 ألف جنيه استرليني، كأعلى اللاعبين أجرا، لكن محمد صلاح يريد 400 ألف استرليني أسبوعيا، وفقا لليوم السابع.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول ينوي زيادة عرضه ليحصل محمد صلاح على راتب أعلى من 300 ألف جنيه إسترليني، بينما يريد المصري 400 ألف جنيه استرليني، ولا تزال المفاوضات سارية مما يمنح الأمل في تجديد العقد.

فيما أكد موقع “Sunday World” عبر الصحفي كيفن بالمر، أن النادي الإنجليزي سيقدم عرضا أخيرا لمحمد صلاح، من أجل تجديد تعاقده لفترة إضافية.

وأوضح بالمر أن العرض الجديد لن تزيد قيمة الراتب فيه عن 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ليكون قريبا من الهولندي فيرجيل فان دايك، الأعلى أجرا في ليفربول، حيث يحصل على راتب أسبوعي قيمته 220 ألف جنيه إسترليني.

وأوضح الصحفي البريطاني أن ليفربول سيعمل على ترضية صلاح من خلال وضع بعض المكافآت الإضافية التي تتعلق بانتصارات الفريق وإنجازاته.

بينما قال الحساب الخاص بموقع “أنفيلد ووتش” المختص بمتابعة أخبار نادي ليفربول، إن صلاح سيحصل على راتب أسبوعي قيمته 400 ألف جنيه إسترليني.

ونقل الحساب تصريحات ديفيد مادوك، الصحفي في صحيفة “ميرور” البريطانية، أكد فيها أن كلوب أكد لإدارة النادي على ضرورة تجديد عقد محمد صلاح، رغم أن اللاعب يقترب من بلوغ الـ30 عاما.

ويعتبر صلاح من أبرز نجوم ليفربول، منذ انتقاله إلى صفوفه في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، حيث قاده للحصول على 5 ألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، ودوري أبطال أوروبا للمرة السادسة، كما حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي في مناسبتين.

البيان