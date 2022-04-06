الخرطوم وعدد من ولايات السودان تشهد تظاهرات السادس من ابريل مطالبة بالحكم المدني





انطلقت بعد ظهر الأربعاء بولاية الخرطوم وعدد من ولايات السودان المختلفة تظاهرات السادس من ابريل التي دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم ضمن جدول التظاهرات الذي وضعته تلكم اللجان مطالبة بالمدنية .

وردد المتظاهرون بمناطق الوجهات التي حددتها لجان المقاومة للتظاهرات بكل من شارع المطار بالخرطوم والمؤسسة ببحري والبرلمان بامدرمان وصينية شرق النيل هتافات تدعو الى مدنية الدولة، وحملت الشعارات المرفوعة الدعوة والمطالبة بعودة السلطة للشعب.

فيما شهدت عدد من المدن بالولايات المختلفة تظاهرات مطالبة بمعالجة الاوضاع الاقتصادية وتخفيف الاعباء المعيشية والمطالبة بالحكم المدني.

وتأتي تظاهرات اليوم في ظل اعلان الامانة العامة لمجلس الوزراء مساء امس بأن اليوم الأربعاء الموافق 6 أبريل سيكون عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، الى جانب اعلان لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم إغلاق جميع الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا حيث نوهت اللجنه المواطنين تغيير مسار الحركة وفقاً للإعلان.

الخرطوم 6-4-2022 (سونا)