مدرب الهلال يعلن عن التحدي الكبير





يقول موتا إنّه سعيد لأوّل انتصارٍ بعد غيابٍ عن اللعب في الدوري الممتاز.

أعلن المدير الفني لنادي الهلال الخرطوم جواو موتا، عن أنّ يستهدف الظفر بلقب الدوري الممتاز، رغم الضغط الذي سيجابه به في المنافسة.

وكشف جواو موتا، عن أنّ تركيز لاعبيه في لقاء الهلال الفاشر، تسبّب في الأداء والنتيجة.

جاء ذلك في تصريحاتٍ بحسب الموقع الرسمي للنادي.

وقال موتا، إنّ أداء فريقه أمام الهلال الفاشر كان جيّدًا، مشيرًا إلى أنّ فريقه نجح في تقديم مستوى كبير ونتيجة جيّدة رغم سوء أرضية الملعب الذي احتضن اللقاء.

وأضاف” تناقلنا الكرة بشكلٍ جيّد، ما يشغل بالنا أنّ نحافظ على طريقة لعبنا في الفترة المقبلة، وأنّ يتمّ تجويدها وهضمها من جميع العناصر”.

وقلب الهلال الخرطوم تأخره بهدفٍ إلى انتصارٍ بهدفين، أمام الهلال الفاشر ، الأربعاء، ضمن بطولة الدوري الممتاز.

باج نيوز