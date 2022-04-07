حزب الامة يشترط 4 نقاط للتوافق والعمل المشترك





دعا حزب الأمة القوى السياسية للتوافق والعمل المشترك والتعاون مع الوساطة الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي والقوات المسلّحة، لإعادة ترتيب المسار الانتقالي والتوافق على ترتيبات دستورية وبرنامج انتقالي واقعي.

وقال حزب الأمّة، إنّ الفترة الانتقالية ليست مجالاً للصراع على السلطة.وأتمّ ” هي فقط كبري للعبور إلى انتخاباتٍ حرّةٍ نزيهةٍ تفضي إلى قيام برلمان منتخب وحكومة ديمقراطية تتولى شؤون البلاد”.

وأشار الأمة في بيانه، امس، إلى أنّ العمل المشترك والتعاون يكون على نقاطٍ تشمل قيام مفوضية الانتخابات وتحديد موعدها، وقيام مفوضية مكافحة الفساد، وإنشاء مفوضية العدالة الانتقالية، تشكيل المحكمة الدستورية واستكمال الأجهزة العدلية، تشكيل حكومة تكنوقراط محايدة تعمل على ادارة ملفات الاقتصاد والخدمات واقامة الانتخابات، الاهتمام بالإنتاج خاصة الزراعي وتوفير معاش الناس ولجم التضخم والغلاء.

صحيفة الجريدة