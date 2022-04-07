ما حقيقة زيادة زمن المباراة إلى 100 دقيقة قبل كأس العالم؟





ذكرت صحيفة ”كورييري ديلو سبورت“ الإيطالية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يحرص على إدخال قواعد جديدة فيما يتعلق بوقت اللعب الفعال قبل كأس العالم 2022 في قطر.

وأصبح وقت اللعب الفعال مثيرًا للجدل في السنوات الأخيرة، حيث يشتكي الكثيرون من أن بعض المباريات لا تكاد تحتوي على 60 دقيقة من اللعب الفعلي على الكرة.

وجد المركز الدولي لدراسات كرة القدم (CIES) أن الكرة تلعب فقط 60.2٪ من زمن المباراة في المتوسط في دوري أبطال أوروبا.

وفقًا لما أوردته ”كورييري ديلو سبورت“، يريد الفيفا زيادة وقت اللعب الفعال في المباريات قبل نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر من 90 إلى 100 دقيقة على شوطين، لكن سيتعين عليه أولاً الحصول على الضوء الأخضر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) وهي الهيئة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة.

وتشير التقديرات الحالية إلى أن المباريات في كأس العالم 2022 يمكن أن تحتوي على عشر دقائق على الأقل من الوقت الإضافي لحل هذه المشكلة، جاء تأكيد هذا الاقتراح مباشرة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، الذي زار إيطاليا مؤخرًا.

ورغم أن هذا مجرد اقتراح فقط إلا أن تطبيقه في كأس العالم المقبلة أمر من الصعب تنفيذه نظرا لأن البطولة ستنطلق في 21 نوفمبر/تشرين الثاني وتستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين ولا يمكن أن يتم تجربة شيء أساسي وحيوي كزمن المباراة في أهم بطولات اللعبة على الإطلاق.

وحتى يتم تطبيق مثل هذا المقترح يجب أن يتم تجربته على بطولات للناشئين أو مسابقات الهواة في البداية قبل أن يتم تعميمه على بطولات المحترفين بدرجاتها الأدنى ثم الأعلى.

إذ إنه لا يمكن أن يتم تجربة مثل هذا الإجراء المهم في بطولة كأس العالم مباشرة، ومع ضيق الوقت لحين انطلاق البطولة يبدو أنه سيظل مقترحا لحين البدء في الخطوات التنفيذية والفعلية لتحقيقه.

وستصطدم منتخبات بارزة مع بعضها البعض في دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر بينما تلوح في الأفق ”مواجهات سياسية“ بعد سحب قرعة النهائيات في حفل رائع بالعاصمة الدوحة يوم الجمعة الماضي.

ومهدت القرعة الطريق أمام 29 منتخبا متأهلا لنهائيات البطولة حتى الآن، في انتظار اكتمال عقد المنتخبات 32 المشاركة بانضمام الفرق الثلاثة المتبقية في يونيو/ حزيران المقبل، حيث تتنافس ثمانية منتخبات للفوز بإحدى هذه البطاقات الثلاث المتبقية.

إرم نيوز