تبرئة غندور وانس عمر وآخرين





برات المحكمة اليوم الخميس القياديين بالمؤتمر الوطني إبراهيم غندور وأنس عمر وآخرين على خلفية اتهامهم بالتخطيط لتنفيذ تفجيرات واغتيالات وإسقاط الحكومة الانتقالية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها أن هيئة الاتهام لم تقدم بينات كافية في مواجهة المتهمين، واضافت أن الإقرار القضائي للمتهم الخامس والذي استند عليه الاتهام كبينة ثبت للمحكمة أنه تم تحت الترغيب والترهيب، وأمرت المحكمة بإطلاق سراح المتهمين فورا ما لم يكونوا مطلوبين على ذمة بلاغات أخرى.

الخرطوم _ محمد موسى

صحيفة الصيحة