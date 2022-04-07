شاهد بالفيديو.. أول تصريح للبروفيسور “غندور” عقب إطلاق سراحه ووصوله منزله





قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، البروفيسور إبراهيم غندور، في أول تصريح له عقب إطلاق سراحه اليوم الخميس، هذا يوم تاريخي في تاريخ العدالة في السودان، يثبت فيها بأن القضاء السوداني لن يُظلم عنده أحد.

وأكد “غندور” ان البلاد ستتعافى كل يوم على نحو أفضل من الأمس، مضيفاً: وسيفشل كل من يحاول أن يغير مسار بلادنا ويحطمها بالظلم وتسييس العدالة.

ووجه غندور رسالة إلى الأحزاب السياسية بالتوحد ونسيان الخلافات، من أجل البلاد، خاصة وأنها تحتاج لكل فرد من أبنائها.



وأصدر مولانا عثمان علي قاضي محكمة الإرهاب ، قرارا يقضي ببراءة دكتور ابراهيم غندور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني السابق و 13 متهما آخرين بينهم دكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون.

وجاءت حيثيات تبرئة المتهمين بأن الدعوي الجنائية استندت على أقوال المتهم الخامس والذي أنكرها في وقت لاحق في إطار سير مجريات القضية.

وقرر القاضي إطلاق سراح المتهمين فوراً مالم تكن هناك بلاغات أخري في مواجهتهم، وكانت النيابة العامة قد أوقفت بروفيسور ابراهيم غندور وآخرين من منسوبي نظام البشير في يونيو 2020 بتهم تتعلق بالإرهاب والتخطيط لانقلاب عسكري

الخرطوم: (كوش نيوز)