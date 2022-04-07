إسبانية تقلق جماهير الهلال حول دياز!





ذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن مدرب نادي الهلال، رامون دياز، قد يكون مدرب كولومبيا المقبل بدلا من المدرب الحالي رينالدو رويدا.

ولن يكون المنتخب الكولومبي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد أن بقي في التصفيات بنقطة واحدة خلف بيرو، وبحسب ما ورد فإن دياز من أبرز الأسماء المرشحة لقيادة كولومبيا.

ويحتل الهلال دع دياز المركز الثاني في الدوري السعودي، بفارق 11 نقطة عن المتصدر الاتحاد، مع مباراتين أقل للفريق الهلالي.

وكما ذكرت شبكة “TyC Sports” الأرجنتينية، فإن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم مهتمًا بالفعل بشأن وصول دياز المحتمل للمشروع الجديد، والذي يهدف إلى التأهل إلى كأس العالم 2026.

مزمز