المريخ يدعم صفوفه بالثنائي الأجنبي





تلقى المدير الفني للمريخ، “ابراهيم حسين – ابراهومة” نبأ سار قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام الأهلي شندي المقررة في العاشرة من مساء اليوم بملعب الأبيض ضمن الجولات المؤجلة ببطولة الدوري الممتاز.

وبات لاعب المحور الليبيري “دينيس فريدريك” والمهاجم الغاني “تايلور” تحت تصرف الطاقم الفني بعد أن تسلم الاتحاد السوداني ظهر اليوم شهادات نقلهما الدولية وبالتالي باتا لاعبين للمريخ بشكل رسمي في وقت كانت فيه الإدارة التنفيذية استخرجت اقامات الثنائي قبل سفر الفريق إلى الأبيض لتكون مشاركتهما مع الفريق متاحة اعتبارا من لقاء اليوم.

صحيفة الصيحة