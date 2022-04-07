شاهد بالفيديو: “شالتني الهاشمية” الصحفية صفاء الفحل تقدم إعتذارها للتوم هجو وكل الحضور في المؤتمر الصحفي





بعد الحادثة التي إنتشرت بسرعة البرق على منصات التواصل الإجتماعي ظهرت الصحفية صفاء الفحل في فيديو متداول وهي تقدم الإعتذار للتوم هجو وكل الزملاء الصحفيين الذين كانوا حضوراً في المؤتمر الصحفي بجانب الأشخاص الذين كانوا بالمنصة ساعة قذف الحذاء على التوم هجو.

وبحسب ماشاهدت محررة( كوش نيوز) فقد ذكرت صفاء بأنها (شالتها الهاشمية) مما جعلها تقذف التوم هجو بحذئها وعليه قدمت بالإعتذار منه ومن كل الزملاء الصحفيين وأضافت أن مافعلته لا علاقة له بالعدالة التي يطالبون بها ولكن الروح الثورية جعلتها تقدم على فعلتها.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)