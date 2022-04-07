تجمُّع المهنيين: سنستمر في المقاومة





أعلن تجمّع المهنيين السودانيين، عن الاستمرار في المقاومة والإسهام في وحدة قوى الثورة وأطرافها وفق إطارٍ مشتركٍ يتأسس على مصالح الشعب وتطلُّعاته المشروعة.

وقال التجمّع في بيان: آنّ الأوان لوحدةِ كل قوى الثورة الحيّة العاملة على إسقاط السلطة الحالية وتجاوز الخلافات الضيقة والتعاون من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي. وأضاف “آن الأوان لتجاوز الخلافات الضيقة والتعاون من أجل استعادة مسار الانتقال الديمقراطي، عبر تأسيس حكم مدني ديمقراطي كامل وإنهاء الوصاية والشراكة مع العسكريين”. وزاد “رسالتنا للأطراف الدولية والإقليمية وبعد مواكب 6 أبريل وهذا اليوم الفاصل أن يستمعوا وينصتوا جيداً لرسالة السودانيين والسودانيات التي أعلنوها نهار يومٍ رمضاني ساخن، صائمين وصائمات في درجة حرارة تجاوزت الأربعين درجة مئوية في مدن السودان المختلفة بأرجلهم وبوحدتهم”. وتابع “قالوها بالصوت العالي انهم مصممون وانهن مصممات على بلوغ هدفهم المشروع في الحكم المدني والديمقراطي وسيستمرون في هذه المقاومة”.

صحيفة الصيحة