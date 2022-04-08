المريخ: الفريق طارق عثمان أميناً عاماً واللواء النقي مديراً ومصطفى توفيق للتنفيذي





علمت مصادر ، أن قراراً وشيكاً سيصدر من مجلس إدارة نادي المريخ، بتسمية الفريق شرطة طارق عثمان أميناً عاماً لنادي المريخ، حيث يتمتع سعادة الفريق بخبرات إدارية كبيرة اكتسبها خلال فترة عمله بإدارات الشرطة المختلفة، وأروقة نادي المريخ. وكان قد أعدّ لائحة إدارية متطورة لتسيير عمل النادي.

على ذات الصعيد، ستتم تسمية اللواء النقي مديراً للنادي. وكذلك سيعود ابن النادي الإداري المخضرم والمحبوب مصطفى توفيق لإدارة المكتب التنفيذي، الذي عمل فيه لسنوات طويلة، حيث يتمتّع بعلاقات واسعة بالأندية والوزارات والاتحادات المحلية لكرة القدم.

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