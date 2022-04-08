خسائر لتجار العملة جراء انخفاض العملات





كشفت جولة “مصادر” في سوق العملات، عن تكبد التجار في السوق الموازي خسائر كبيرة جراء الانخفاض الكبير في اسعار الدولار. وقال احد المتعاملين لـ”الصيحة” ان الإجراءات الأخيرة والحديث عن مليارات الدولار التي دخلت خزينة بنك السودان المركزي، الأمر الذي أدى الى هبوط سعر الدولار الأمريكي مقابل العملة الوطنية في السوق الموازي بعد أن اقترب إلى 780 جنيهاً نهاية الشهر الماضي.

وحسب بنك فيصل الإسلامي، فان سعر الدولار امس 572 للبيع و570 جنيهاً للشراء، أما سعر الشراء في السوق الموازي 575 جنيهاً، ليخسر الدولار نحو 200 جنيه من الرقم القياسي الذي سجله سابقا 770 جنيهاً، بينما سجلت أسعار العملات الأخرى نزولاً ملحوظاً في البنوك والسوق السوداء.

الصيحة