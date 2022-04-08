تمديد معرض صنع في السودان حتى التاسع من أبريل





أعلن د. عبد الوهاب محمد علي مدير ادارة المعارض بالشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة عن تمديد معرض صنع في السودان ليومين قادمين وهما الجمعة و السبت.

وعزا مدير المعارض سبب التمديد للاقبال الكبير من المواطنين ورغبتهم في استكمال الشراء لاسيما ان اسعار المنتجات معقولة وفي متناول المواطن لذلك رأت إدارة المعارض إعطاء يومي الجمعة والسبت ليتمكن الجميع من التسوق وشراء ما يحتاجونه.

جدير بالزكر ان معرض صنع في السودان بدا في 23مارس علي أن ينتهي الخميس 7 ابريل وتم تمديده لينتهي السبت 9 ابريل.

سونا