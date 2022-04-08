لجنة الانضباط بالفيفا تصدم المريخ





تفيد متابعات (الصيحة) أن لجنة الانضباط بالإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خاطبت المريخ ظهر اليوم الجمعة بشأن قضية فشل النادي في سداد الرسوم والغرامات المقررة لصالح الإتحاد الدولي لكرة القدم في قضايا سابقة متعلقة بكل من “وارغو وكوفي وسومانا”.

وكان “فيفا” خاطب المريخ في وقت سابق ومنحه مهلة شهر لاثبات سداده لتلك المبالغ التي تقدر بحوالي “50 ألف فرانك سويسري” أو سدادها في حساب الإتحاد الدولي خلال فترة المهلة مع تهديده بالتحويل للجنة الانضباط حال عدم السداد.

ولم يقم المريخ بسداد المبلغ وهو ما قاد “فيفا” لتحويل النادي إلى لجنة الانضباط التي خاطبت المريخ والاتحاد السوداني اليوم وأمهلت المريخ “30 يوماً” لسداد المبلغ وفرضت عليه غرامة إضافية قدرها “7.500 ألف فرانك” مع توقيع عقوبة المنع من التعاقدات حال عدم السداد خلال المهلة، ومن ثم تتصاعد العقوبة لخصم النقاط ثم الهبوط لدرجة أدنى حال عدم السداد.

صحيفة الصيحة