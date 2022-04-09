محكمة أمريكية تشطب الاستئناف ضد للسودان في قضية تفجير السفارتين





وافقت محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا الامريكية، مساء السبت الماضى على طلب أسر الضحايا وحكومة جمهورية السودان بشطب طلبات الاستئناف في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا وتعيدها إلى المحكمة الفيدرالية لالغاء أحكام التعويضات وشطب القضية نهائيا.

سونا