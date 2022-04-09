إبراهومة: قدمنا عرضاً ونتيجة .. والمريخ قادر على تجاوز أي نقص





قال إبراهيم حسين “إبراهومة” مدرب المريخ، إنهم قدموا عرضاً ونتيجة أمام الأهلي شندي في المباراة التي فاز فيها المريخ “3 – 1” مساء الخميس ضمن الجولات المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز.

واكد ابراهومة أنهم اعتمدوا استراتيجية “3 – 4 – 3” في المباراة وذلك للنقص الذي يعاني منه الفريق في خط الدفاع بعد اصابة بخيت خميس ولم يكن لديه قلب دفاع سوى كرشوم.

وأضاف: “اللاعبون أدوا المباراة بمسؤولية ورغبة حقيقيّة في الانتصار ورغم تقبُّلنا لهدف سريع في بداية الشوط الثاني، إلا أن التبديلات أسهمت سريعاً في تقدم الفريق”.

وأبدى ابراهومة، سعادته بالعودة القوية للثنائي رمضان عجب وأحمد آدم، وأبان أن اللاعب الجديد دينيس فردريك يحتاج لمزيد من الانسجام مع الفريق، مُشيراً إلى أنّ المباراة أكدت أن المريخ قادرٌ على تجاوز أي نقص.

وقدم ابراهومة، شكره لجميع اللاعبين، وقال “أخص بالشكر كولينا وضياء لتحمُّلهما مسؤولية اللعب في خط الدفاع في ظل معاناة الفريق في خط الدفاع والإصابات”.

واوضح ابراهومة أن استبدال مصطفى كرشوم كان بداعي الإصابة، مبيناً أنّ اللاعب طلب التبديل، مؤكداً انه سيُخضع لمزيد من الفحوصات للتأكُّد من سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة.

وقال إبراهومة إن تفكيرهم حالياً تحوّل نحو المُواجهة المقبلة أمام الأهلي مروي، مؤكداً أن هدفهم بلا شك تحقيق النقاط كاملةً مع احترامهم لجميع المُنافسين.

صحيفة الصيحة