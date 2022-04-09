عضو هيئة الدفاع: قرار مرتقب بالإفراج عن البشير





توقّع محمد الحسن الأمين،عضو هيئة الدفاع عن الرئيس”المخلوع”، عمر البشير، الإفراج عن موكله قريبًا.

وأشار إلى أنّ التهم الموجهة ضدّ المخلوع سقطت بالتقادم، في وقتٍ اتهم فيه الحسن قوى الحرية والتغيير محاولتها تجريم البشير من خلال القوانين التي قامت بصياغتها لذات الصدد.

ووصف الأمين بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، السبت، التهم المنسوبة للبشير بأنّها سياسية.

وقال الحسن” سنمضي في كاف مراحل التقاضي حتى نسقط كلّ التهم الموجهة ضدّه”.

وكشف عن أنّ محاكمة البشير تمضي وفق مسار سياسي بعيدًا عن القانون.

وأردف” ليس من المعقول أنّ يحاكم انقلاب انقلابًا آخر”.

صحيفة الحراك السياسي