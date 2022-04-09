حاكم النيل الأزرق: مؤامرة خارجية لتفتيت البلاد ومتمسكون بالوحدة





دعا حاكم إقليم النيل الأرزق، أحمد العمدة بادي، إلى ضرورة الاستمساك بمكاسب الحكم الذاتي والاهتمام بالتعليم باعتباره مفتاح النجاح لتحقيق نهضة وتنمية الإقليم.

وقال بادي لدى لقائه وفد إعمار المنطقة الغربية بمحلية التضامن إن التهميش ظل يلازم الإقليم منذ قانون المناطق المقفولة في العهد الاستعماري البغيض.

وكشف عن مؤامرات تحيكها الدوائر الخارجية لتفتيت وحدة وتماسك البلاد، داعيًا للوحدة وتضافر الجهود من أجل حماية وتأمين مسيرة البلاد.

وأكد بادي حرص حكومة الإقليم وكامل التزامها بدعم الوحدة الوطنية في ظل السودان الموحد، وأكد حرص حكومة الإقليم على تحقيق التنمية العادلة والمتوازنة على كافة المناطق وفقًا للأولويات التنموية.

وتناول الحاكم – بحسب وكالة السودان للأنباء- الترتيبات الجارية لافتتاح عدد من الفروع للبنك الزراعي، إلى جانب إنشاء عدد من المشاريع التنموية بالإقليم من بينها الطريق الدائري وإنشاء عدد سبعة كباري ودعم خدمات المياه والصحة والتعليم وإزالة التشوهات والتعديات الزراعية والسكنية على مسارات الرحل.

صحيفة السوداني