جامعة الخرطوم : نعمل لحل قضايا الأساتذة والاستقرار الأكاديمي





أعلن مدير جامعة الخرطوم ، البروفسورعماد الدين الأمين الطاهر عرديب، أنّ قضايا الأساتذة العادلة ستجدّ الاهتمام من إدارة الجامعة، مبينًا أنّها تعكف على السعيّ الجاد لاستقرار الأستاذ الجامعي، وتوفير احتياجاته بما يضمن الحياة الكريمة للأساتذة وأسرهم.

وأضاف : ” هذا هو المدخل الصحيح لإصلاح منظومة البحث العلمي وترقية تصنيف الجامعة في سجلات التصنيف العالمي”

ودعا عرديب في كلمة له، جميع منسوبي جامعة الخرطوم للمساهمة والعمل بصدقٍ من أجلّ رفعة الجامعة، وتحقيق الاستقرار الدراسي ومعالجة المشكلات الراهنة، وعلى رأسها تراكم الدفع وغيرها من المسائل التي تتطلب تظافر الجهود من أجل جامعة الخرطوم.

وتعهّد عرديب، بالعمل على ترقية الأداء الأكاديمي بالجامعة من خلال برامج الإصلاح الأكاديمي، وبرامج تطوير الكليات والوحدات التابعة للجامعة، جنبًا إلى الإصلاح الإداري وتحسين أوضاع العاملين

وأشار إلى أنّ الإدارة الجديدة ستبذل كلّ ما بوسعها لتطوير الجامعة وتحقيق الاستقرار الأكاديمي، مع معالجة قضية تراكم الدفعات، وتكوين اتحاد الطلاب.

صحيفة السوداني