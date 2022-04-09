الفنان عاطف السماني: السر قدور روح برنامج أغاني وأغاني وفقده كبير ومؤثر





عاطف السماني فضل الله من الفنانين الشباب القلائل الذين استطاعوا أن يضعوا بصمتهم في خارطة الغناء السوداني من خلال منتوجه الفني الخاص الذي رفد به الساحة الفنية سنوات طويلة ومازال، امتاز صوته الشجي بالعذوبة والجمال والمرونة ووصفه البعض بـ(الحنين) لمايمتاز به من رقة، وهو صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة، تحلق حولها الكثير من المعجبين من أجيال مختلفة بعد أن أثبت وجوده الفني، التقيناه في هذا الحوار بعد غياب طويل عن الإعلام ورمينا له بحزمة أسئلة تتعلق بمشاركته هذا الموسم في برنامج (أغاني وأغاني) وأسباب غيابه وظهوره مؤخرًا وأسئلة أخرى ..نتابع ما جاء في الحوار..

# بداية .. كيف تم اختيارك ودعوتك للمشاركة في برنامج (أغاني وأغاني) ؟

وجهت لي الدعوة من إدارة قناة النيل الأزرق لها كل الشكر والتقدير فكانت الموافقة مني ، أتمنى أن يكون موسمًا مميزًا نستطيع من خلاله تقديم ماهو جميل.

# صف لنا الأجواء العامة للبرنامج؟

الحمدلله الأجواء طيبة وجميلة للغاية وكل الإخوة المشاركين من فنانين وموسيقيين التعامل بينهم بمحبة واحترام وتقدير

# رأيك في أغاني واغاني بدون مقدمه الأستاذ السر قدور بسبب وفاته؟

حقيقي عمنا الأستاذ السر قدور كان يعتبر روح البرنامج ، فقده كبير ومؤثر، لقد ترك فراغًا كبيرًا لا يمكن سده لأنه وضع بصمته فيه والآن يخلفه الأستاذ مصعب الصاوي فهو قادر على القيام بدوره على أكمل وجه وهو قادر علي ذلك بتكاتفنا معًا بتقديم موسم سيكون جميلًا ومختلفًا.

# غبت فترة طويلة عن أجهزة الإعلام..وظهرت فجأة في عوامة مراسي الشوق بشكل مختلف الأمر الذي جعل الكثيرين يندهشون بالظهور ويتساءلون لماذا غبت عن المشهد الفني؟

أبدًا…لا يوجد غياب ولا أحب هذه الكلمة.

# لكنك كنت كسولًا في تقديم الجديد؟

نعم ..لكنها ستكون عودة قوية بإذن الله .

# إذًا لا إختفاء بعد اليوم ؟

أنا حاضر وسأظل حاضرًا بأغنياتي، وجمهوري موعود بالجديد الذي سيكون بمثابة مفاجأة مختلفة.

# رأيك في احتفاء جمهورك ومعجبيك في وسائل التواصل الاجتماعي بعد عودتك؟

شعور جميل يدل على المعدن الطيب والأصيل، وتضاعفت به المسؤولية، لهم كل الشكر والتقدير أتمنى أن أكون عند حسن الظن.

# لمن من الفنانين تغنيت في حلقات أغاني وأغاني؟

تغنيت لعدد من الفنانين الكبار في حلقات مختلفة أبرزها حلقتان للفنان الأستاذ عبدالكريم الكابلي، وحلقة للأستاذ حمد الريح وحلقات عن الموسيقار يوسف القديل جميعهم لهم الرحمة والمغفرة.

# لمن تستمع من الفنانين؟

ليس لدي فنان معين، أستمع لكل فنان يقدم غناءً جميلًا.

# من الذي دعمك في بداية تجربتك الغنائية؟

الحمد لله وجدت الدعم من أشخاص كثر لكن أولهم عمنا أحمد المبارك عازف الكمان المعروف بعدها واصلت مشواري الفني لوحدي مستفيدًا من تجارب من سبقوني.

# هل مازالت الساحة الفنية بخير؟

الخير موجود دائمًا بيننا فقط تبقى نوايا وأعمال الناس هي التي تحدد ذلك، لكن أتمناها دومًا بخير.

# أنت تعتبر من أكثر الفنانين الذين عبروا بالغناء السوداني لعدد من دول الجوار أبرزها تشاد التي لم تغب عنها ؟

سعيد أنني قدرت أقدم أعمالًا وصلت حتي خارج حدود الوطن وذلك فضل من الله، اتمنى أواصل ويكون التوفيق حليفي.

# بعد عودتك للمشهد ظهرت بشعر مسدل..هل له علاقة بالتصوف أم أنه مجرد لوك؟

الشعر عبارة عن لوك فقط غير مرتبط بالصوفية ولا الغناء، فقط مزاج عبارة عن تغيير للشكل لا أكثر ولا أقل

#إذًا يمكنك قصه في أي وقت؟

أطلق ضحكة قصيرة وواصل :(ممكن أحلقو صلعة عديييل…وين المشكلة؟)

# هل لديك علاقة بالصوفية؟

أنا صوفي جدًا و اسم السماني نفسه يوحي بالصوفية، نحن من منطقة السروراب ريفي شمال أمدرمان جوار الشيخ الطيب حيث الصوفية والسمانية.

# علاقتك بالوسط الفني؟

الحمد لله طيبة، لا أحمل سوى الحب للجميع.

# أخيرًا. .؟

أتمنى أن يعم السودان السلام والأمن والاطمئنان وأن يعيش الجميع في رخاء ومحبة وسعادة

حوار / محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني