مواقف محرجة في شهر رمضان .. إيهاب الأمين يشرب الماء على الهواء مباشرة وساعة الحائط تخدع الصحفي طلال مدثر





صحيح أن شهر رمضان يمثل حالة خاصة لكل مسلم.. وكل فرد يستقبله بطريقته.. ورغم خصوصية هذا الشهر.. ولكن هناك بعض المواقف الحرجة التي حدثت فيه.. ولكل منا موقف خاص حدث له في هذا الشهر .. والمواقف تتعدّد وتتباين ما بين موقف محرج وآخر محزن وآخر مبكٍ.

محمود السراج وإغراء كوز المزيرة:

الدكتور محمود السراج .. الرجل صاحب المواهب المتعددة والمتفرق دمها ما بين الموسيقى والدراما.. سألته (فنون) عن أكثر المواقف المحرجة التي مرت عليه في شهر رمضان فقال (في أوائل الثمانينات كان اليوم ساخناً جداً والمواصلات معدومة واضطررت للسير على قدمي من بداية شارع الغابة جهة كوبري أم درمان حتى المنطقة الصناعية الخرطوم وما أن تجاوزت كوبري الحرية بآخر رمق حتى شاهدت مزيرة بديعة تظللها شجرة كبيرة فما كان منى إلا أن تناولت كوز الموية المربوط في المزيرة وشربت كوزا واحدا وعندما عدت للمنزل أخبرت السيدة الوالدة فنصحتني بإكمال اليوم وقضائه بعد رمضان.

إيهاب الأمين يشرب الماء على الهواء مباشرة:

الشاعر الشاب إيهاب الأمين .. واحد من الأصوات الشعرية الجديدة والجيدة فرض نفسه خلال السنين الفائتة كشاعر مجدد وصاحب مفردة مختلفة .. فنون سألت إيهاب الأمين عن أكثر المواقف حرجاً التي مرت عليه في شهر رمضان .. فقال موقف شديد الحرج حدث لي وأنا أقدم نشرة للأخبار بتلفزيون ولاية الجزيرة وأنا بطبيعة الحال بحسب إصابتي بالسكري أحس بجفاف في فمي عندما أتحدّث لفترات طويلة ومستمرة، كانت نشرة الأخبار عند الخامسة مساء وكما تعوّدت استعين دائماً بقارورة ماء “أبل بها ريقي مختلساً أية سانحة”، وفي ذلك اليوم كان هنالك تقرير مقدم من غرفة التحكم عقب واحد من الأخبار فاتفقت مع مخرج الفترة الإخبارية على أنني سأختلس قليل ماء أروي به ظمأي أثناء بث التقرير، وبالفعل أكملت الخبر ورفعت قارورة الماء للشرب فإذا بالشريط المسجل عليه التقرير يتعطّل قبل أن يبدأ فخرجت صورتي على الهواء وأنا أشرب الماء في نهار رمضان، ومن ذلك الحين صرت لا أقدم نشرات إخبارية طالما أنها مبثوثة على الهواء مباشرة.

يوسف الموصلي وحكاية الشيخ الفاطر في الطيارة:

الموسيقار الجميل يوسف الموصلي.. رجل يتمتع بخفة ظل وله روح فكهة وذات طعم ضاحك.. فهو كما أنه مجيد في عالم التوزيع والألحان، فهو أيضاً بارعٌ جداً في صناعة النكتة وذلك هو الوجه الآخر للذين لا يعرفونه عن قُرب.. فنون سألت الموصلي عن أكثر المواقف المحرجة التي مرت به في شهر رمضان المكرم.. فقال لنا (كنت قبل سنوات على سفر في الطائرة السعودية وكان يجلس قربي شيخ بسبحة طويلة وقدمت لي المضيفة الطعام فرفضت حتى لا أوذي صيام الشيخ ولكن الشيخ آخذ الأكل من المضيفة لنفسه فناديتها مرة أخرى وأخذت الأكل).

تقرير: سراج الدين مصطفى

صحيفة الصيحة