55 ألف فرنك سويسري تهدد المريخ السوداني





أمهلت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) نادي المريخ الرياضي مهلة 30 يوماً لتسوية مبلغ 55 ألف فرنك سويسري، إجمالي غرامات لدى لجنة الانضباط.

وحذرت «الانضباط» أنه في حالة التقصير أو عدم الامتثال الكامل للقرار، سيتم إعلان حظر انتقالات اللاعبين من وإلى النادي على المستويين الوطني والدولي من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم و«فيفا» على التوالي، دون الحاجة إلى قرار أو أمر رسمي آخر صادر عن لجنة الانضباط في «فيفا». بالإضافة إلى خصم النقاط أو الإحالة إلى درجة أقل.

صحيفة البيان