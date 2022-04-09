الجبهة الثورية تشرع في تقديم مبادرتها للأطراف المعنية دوليا وإقليميا
شرعت الجبهة الثورية في تقديم مبادرتها لكافة الأطراف ذات الاختصاص المعنية دوليا وإقليميا وعلى صعيد الداخل السوداني، حيث عقدت اليوم اجتماعا موسعا ضم الأمم المتحدة ممثلة في اليونيتامس حضر عنها الاجتماع رئيس البعثة فولكر بيرتس، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد
وقدم الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية بصفته الأخيرة، تنويرا شاملا للاجتماع الذي ضم إلى جانبه من الجبهة الثورية كل من الطاهر حجر و مالك عقار – حول مبادرة الجبهة الثورية حسب ما يقتضيه ظرف السماح من الكشف عن مضمونها في هذه المرحلة الراهنة .
وأكد مصطفي تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، في تصريحات صحفية، أن دكتور الهادي إدريس قدم شرحا مستفيضا عن مستجدات الأوضاع السياسية السودانية، واحاطهم علما بفحوى المبادرة، حيث تناول الاجتماع بنود المبادرة بالنقاش، مشيرا إلى أن الاجتماع كان بناءا، عبر المجتمعون خلاله عن دعمهم للمبادرة كل بما يليه، آملين أن تحقق أهدافها حتى تتجاوز البلاد أزمتها التي وصفها بأنها هي الأخطر في تاريخ البلاد؛ إذ إن أوضاعها باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات لتكون البلد أو لا تكون .
وعلمت (سونا ) أن الدكتور الهادي إدريس، أنخرط فور الانتهاء من اجتماعه الأول في اجتماع آخر ، ضمه بالحرية والتغيير ( مجموعة أردول ) حيث سيقدم لهم تنويرا مشابه عن المبادرة .
وكالة سونا
تعليق واحد
برهان دا مفروض يوقف الحركات دي في حداها والظاهر عليها عاوزه تتمرد علي الجيش اذا كتروا نزلوهم من الحكومة وخليهم يمشوا يشوفوا شغل تاني او ينتظروا مع الاحزاب لغاية الانتخابات ولكن الانتخابات لن تخدم ناس الحركات في شئ وليس من مصلحتهم الانتخاب وهم الان حركات ديل همها القروش الدعم لو قالوا ليهم نجيب القحاتة ماعندهم مانع الظاهر انهم ندموا وحقوا هم يفهموا اني مافي قروش خلاص الدعم وقف لحركات جوبا لو جبتوا القحاتة او لا خلاص مافي قروش واحتمال ذاتو موضوع القروش كان كذبة من امريكا وغيرت رايها وخاصة انكم لم تعمل شئ لسع القتال شغال في دارفوروالصلح والسلام علي شنو طيب ويعطيكم قروش ليه واحسن لهذا الحركات تقفلوا وتقعدوا او يرجعوا للخلاء والدعم الزمان سفرهم لجوبا خلي السيد توت يجي ياخذهم هم عب علي البلاد نحن ماناقصين والله لاكسبكم ياحمدوك والقحاتة رميتوا علينا البلاوي ومشيتوا شئ حركات وشئ فولكر ووو