الجبهة الثورية تشرع في تقديم مبادرتها للأطراف المعنية دوليا وإقليميا





شرعت الجبهة الثورية في تقديم مبادرتها لكافة الأطراف ذات الاختصاص المعنية دوليا وإقليميا وعلى صعيد الداخل السوداني، حيث عقدت اليوم اجتماعا موسعا ضم الأمم المتحدة ممثلة في اليونيتامس حضر عنها الاجتماع رئيس البعثة فولكر بيرتس، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأفريقي ومنظمة الايقاد

وقدم الدكتور الهادي إدريس عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية بصفته الأخيرة، تنويرا شاملا للاجتماع الذي ضم إلى جانبه من الجبهة الثورية كل من الطاهر حجر و مالك عقار – حول مبادرة الجبهة الثورية حسب ما يقتضيه ظرف السماح من الكشف عن مضمونها في هذه المرحلة الراهنة .

وأكد مصطفي تمبور عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية، في تصريحات صحفية، أن دكتور الهادي إدريس قدم شرحا مستفيضا عن مستجدات الأوضاع السياسية السودانية، واحاطهم علما بفحوى المبادرة، حيث تناول الاجتماع بنود المبادرة بالنقاش، مشيرا إلى أن الاجتماع كان بناءا، عبر المجتمعون خلاله عن دعمهم للمبادرة كل بما يليه، آملين أن تحقق أهدافها حتى تتجاوز البلاد أزمتها التي وصفها بأنها هي الأخطر في تاريخ البلاد؛ إذ إن أوضاعها باتت مفتوحة على كافة الاحتمالات لتكون البلد أو لا تكون .

وعلمت (سونا ) أن الدكتور الهادي إدريس، أنخرط فور الانتهاء من اجتماعه الأول في اجتماع آخر ، ضمه بالحرية والتغيير ( مجموعة أردول ) حيث سيقدم لهم تنويرا مشابه عن المبادرة .

وكالة سونا