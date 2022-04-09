بسبب ريال مدريد.. باريس سان جيرمان يلجأ لطبيب نفسي





أكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يدرس الاستعانة بطبيب نفسي للفريق بعد الخروج القاسي من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد.

وقام النادي في فبراير الماضي بتعيين طبيب نفسي لفريق السيدات تحت 19 عامًا بعد هزائم أوروبية متكررة، لذا يفكر في تطبيق الأمر مع الفريق الأول.

وكشف الخروج الأوروبي أمام ريال مدريد ومن قبله مانشستر يونايتد وبرشلونة بذات الطريقة لمسؤولي الفريق الباريسي أن اللاعبين يعانون من ضعف الشخصية وغير مستقرين ذهنيًا.

وبدأت بالفعل إدارة النادي في إجراء مقابلات مع اختصاصيين نفسيين لإتمام الأمر في أقرب فرصة والانضمام للجهاز التدريبي.

وخرج باريس سان جيرمان من دوري الأبطال بالرغم من فوزه ذهابًا 1-0 على ريال مدريد، عقب السقوط بثلاثية أحرزها كريم بنزيمة في 17 دقيقة على ملعب سانتياغو برنابيو.

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