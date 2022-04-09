ابن رونالدو يثير الجدل بسبب صورة.. و”الدون” يدافع عنه





هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجماهير، وهم للدفاع عن ابنه كريستيانو جونيور، بسبب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر جونيور برفقة جدته، والدة أسطورة البرتغال رونالدو، في صورة على تطبيق إنستغرام، في لقطة عائلية لطيفة في ظاهرها، أثارت جدلا بسبب تفصيلة صغيرة.

وظهر جونيور مرتديا سترة رياضية من شركة “نايكي” الأميركية، التي يمثلها رونالدو، وجوارب وحذاء من شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي.

وهاجم العديد من المعجبين، ابن رونالدو، بسبب ارتدائه منتجات شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي، التي تدفع الملايين سنويا لرونالدو، وتعتبره الوجه الرياضي الأول لها.

سكاي نيوز