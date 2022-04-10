كمال كرار: وزير المالية وحكومته أدمنوا الشحدة والانبطاح





رسم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي و الخبير الاقتصادي، كمال كرار، صورة قاتمة للواقع الاقتصادي للبلاد. وقال كرار في تصريح لـ”الجريدة” بأن الأزمة الاقتصادية الراهنة نتاج سياسات النظام والتعقيدات السياسية بعد انقلاب البرهان وأضاف، اذا لم تتغير هذه السياسة القائمة على الجبايات والضرائب وزيادة اسعار السلع فالازمة ستراوح مكانها.

وأكد كرار أن الحكومة لا تهتم بالانتاج والمنتجين ولا تفعل شيئاً لوقف التضخم وانهيار سعر الجنيه وبالتالي فالوديعة السعودية ليست حلا وهي عبارة عن قرض وبفوائد وشروط لافتاً إلى أن حل أزمة الاقتصاد بالداخل وليس الخارج. و قال كرار ان وزير المالية وحكومته أدمنوا الشحدة والانبطاح وتمرير الاجندة الاجنبية مضيفاً ان الاموال التي صرفوها على السفر كان يمكنها ان تسهم في نهوض الزراعة او الصناعة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة