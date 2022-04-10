التوافق الوطني تدعو إلى دمج جميع مبادرات حل الأزمة





أعلنت مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير ترحيبها بأي مبادرة للحوار تهدف لإيجاد حل للأزمة في البلاد بصورة توافقية.جاء ذلك في بيان السبت على خلفية تلقيها دعوة من الجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس لاستعراض المبادرة التي طرحتها الجبهة لحل الأزمة ، حيث أكدت المجموعة حرصها على لقاء الأعضاء في الجبهة الثورية بصفتهم كحركات و تنظيمات داعيةً في الوقت ذاته إلى اعطاء الأولوية و توجيه الجهود لترتيب البيت الداخلي للجبهة الثورية و العمل على تمتين وحدتها كمدخل لوحدة القوى السياسية.

و أشارت المجموعة إلى مبادرتها بإطلاق و عرض مبادرة لحل الأزمة السياسية.و أضافت ” في ظل تعدد المبادرات في المشهد السوداني فإننا ندعو إلى توجيه الجهود لدمج جميع هذه المبادرات في مبادرة وطنية واحدة تتجاوز الاجندة الحزبية وصولاً لكتلة مدنية عريضة تدعم الانتقال الديمقراطي”.

صحيفة الجريدة