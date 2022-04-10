بالفيديو.. إيقاف مباراة بالدوري الإنجليزي لإفطار لاعب صائم





قرر حكم مباراة فريقي بيرنلي وإيفرتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إيقاف أطوار المباراة للحظات قليلة، من أجل أن يتمكن عبد الله دوكوري، لاعب الفريق الثاني من الإفطار بعد أن خاض اللقاء وهو صائم.

ووثق مقطع فيديو لحظة توقف المباراة في الشوط الأول لبضع لحظات ليتسنى للاعب، الذي مثل المنتخبات الفرنسية في مراحل الناشئين، كسر صيامه بعدما حان وقت أذان المغرب.

وانتهت مباراة فريقي بيرنلي وإيفرتون التي أقيمت الأربعاء، بخسارة إيفرتون أمام بيرنلي 2-3 في مباراة مؤجلة من المرحلة 19 للمسابقة.

ويمثل الانتصار دفعة كبيرة لبيرنلي صاحب المركز 18 بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة، عقب تحقيق فوزه الرابع بالدوري هذا الموسم، ويأتي إيفرتون بالمركز 17 وله 25 نقطة، وخاض الفريقان 29 مباراة

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