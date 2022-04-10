أزمة مياه حادة بأحياء بولاية الخرطوم





شهدت ولاية الخرطوم أزمة مياه حادة في بعض أحياء أمدرمان وكرري و الفتيحاب والمربعات وامبدة فيما شهدت محلية جبل أولياء انقطاعاً في الامداد المائي في كل من أم عشر وفتيح العقليين. واشتكي مواطنون من الأزمة والتي وصفوها بالمستفحلة وانتقد المواطنون في الوقت ذاته صمت هيئة مياه ولاية الخرطوم لعدم إيجاد حلول جذرية لحل أزمة المياه. من جهته قال المواطن أحمد عمر بأنهم ظلوا يعانون من أزمة في المياه وأشار إلى أن سعر البرميل بلغ ما بين 2000 إلى 2500 جنيه وطالب الجهات المختصة بضرورة إيجاد حل للأزمة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة