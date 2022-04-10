محامو الطوارئ: 4 ثوار تعرضوا للضرب والتعذيب بالقسم الشمالي





كشفت لجنة محامي الطوارئ عن تعرض أربعة من الثوار للاعتداء بالضرب والتعذيب منذ لحظة اعتقالهم بالقسم الشمالي لأكثر من ٤٨ ساعة وانتقدت بقاء الثوار بحراسة القسم الشمالي لاكثر من ٤٨ ساعة في بلاغات كان يمكن الافراج عنهم فيها بالضمانة العادية. واستنكرت اللجنة استمرار السلطات في إستخدام العنف المفرط تجاه الثوار السلميين والإعتداء بضرب و تعذيب المعتقلين تعسفياً من الثوار. وحمِلت اللجنة الأجهزة الأمنية والشرطية والنيابة العامة مسؤولية حياة وصحة وسلامة جميع الثوار المقبوضين في الحراسات و السجون.

وشددت اللجنة على ضرورة ان تقوم النيابة العامة بدورها في تفتيش الحراسات والاشراف عليها وحفظ حقوق المقبوضين التي كفلها قانون الاجراءات الجنائية والمواثيق والمعاهدات الدولية بجانب ان تحرص النيابة على استقلاليتها وان لا تأتمر بأوامر اللجنة الأمنية للولاية. و تعهدت لجنة محامي الطوارئ بأنها ستظل ترصد جميع إنتهاكات النظام الإنقلابي وأجهزة الدولة المساندة له و فضحها دولياً و إقليميًا .

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة