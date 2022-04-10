قيادي بالمؤتمر السوداني : خروج المخلوع سيضع السلطات الانقلابية تحت ضغط كبير





أكد القيادي بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، ان السلطات التي وصفها بالانقلابية ستضع نفسها محل ضغط أمام الرأي العالمي والمحلي اذا أقدمت على اخراج المخلوع وتبرئته.

وأشار صلاح الدين في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان هنالك العديد من القضايا بالنيابة العامة لم يتم الحكم فيها على المخلوع ، فضلا عن أن المخلوع لديه تهم جنائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من ان الخطوة كانت موضع بحث عن ما اذا كان سيحاكم بالداخل او من خلال محاكم هجين “مختلطة” او نقله إلى لاهاي. و أشار نور إلى ان السودان لديه التزامات مع المحكمة الدولية يجب ان يحرص عليها.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة