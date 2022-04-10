سياسية
قيادي بالمؤتمر السوداني : خروج المخلوع سيضع السلطات الانقلابية تحت ضغط كبير
أكد القيادي بحزب المؤتمر السوداني، نور الدين صلاح الدين، ان السلطات التي وصفها بالانقلابية ستضع نفسها محل ضغط أمام الرأي العالمي والمحلي اذا أقدمت على اخراج المخلوع وتبرئته.
وأشار صلاح الدين في تصريح لـ(الجريدة) إلى ان هنالك العديد من القضايا بالنيابة العامة لم يتم الحكم فيها على المخلوع ، فضلا عن أن المخلوع لديه تهم جنائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من ان الخطوة كانت موضع بحث عن ما اذا كان سيحاكم بالداخل او من خلال محاكم هجين “مختلطة” او نقله إلى لاهاي. و أشار نور إلى ان السودان لديه التزامات مع المحكمة الدولية يجب ان يحرص عليها.
الخرطوم: عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
طالع والجماعه جايتكم عديل ادركم فرصه رهيبه ٣ سنه قضيتو علي الاخضر واليابس خليهم يطلعو اسد افريقيا تاني مابيجي يحكم لانو زيو في مليون واتفه كوز بيعرف يدير البلد دي لانهم عندهم فكره ورويه اتفقت اختلفت مامشكله البيان بالعمل. شكرا قحت وريتونا معدن الكفاات وعريان لينا
الناشطين في الوتساب طلعو فعلا تنظير في تنظير الله يهديكم. خلو الخبز لخبازه (الاسلاميين). ولا كلمه اخرصو خالص ياقحاحييت.
انت مع ام ضد خروج البشير حدد رايك بوضوح.
بشة لسع مااتحكم عليه بي السجن لسع يعني في طور التحقيق وممكن يطلع بي الضمان ويذهب لمنزله ويعيش ويكون عندوا حرس ويذهب للمحكمة ايام التحقيق او يؤكل المحامي لغاية مايتم الحكم عليه بي السجن مافي زول او امريكا تقدر تقول شئ اذا خرج وقعد في منزله وحتي بعد الحكم علية بي السجن ممكن يسجن في منزله ولايخرج منه ويكون عندوا حرس ودا بيوفر علي الدول