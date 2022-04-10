اجتماع بين الأمة والثورية لبحث مبادرة حل الأزمة





كشف رئيس حزب الأمة القومي المكلف اللواء فضل الله برمة ناصر عن اجتماع يلتئم اليوم الأحد مع قيادات الجبهة الثورية التي طرحت مبادرة لحل الأزمة الراهنة بالبلاد.

وقال برمة في حوار بثه التلفزيون القومي أمس السبت، إنهم يقدرون مجهودات قيادات الجبهة الثورية وأكد أن قيادات حزب الأمة ستدرس المبادرة باعتبارها لا تخلو من إيجابيات على أن تراعي الملاحظات.

ودعا لجمع كل المبادرات في وعاء واحد.

من جانبه أعلن الحزب الاتحادي الأصل أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة الوطنية للحزب وقال ممثل الحزب عمر خلف الله: “إن شخصية بارزة من الاتحادي الأصل ستحضر من القاهره إلى الخرطوم للتبشير بالمبادرة”، وأكد تأييده لحديث رئيس حزب الأمة القومي برمة ناصر لجمع كل المبادرات في وعاء واحد.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي