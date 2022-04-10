الكشف عن اعتداء على خطوط ناقلة للمياه بالخرطوم





أكدت هيئة مياه ولاية الخرطوم استمرار جهودها في معالجة نقص الامداد المائي في عدد من مناطق الولاية. وقال مدير عام الهيئة محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم( الاحد) ان ارتفاع معدل درجات الحرارة يضاعف من استهلاك المياه في هذه الايام من فصل الصيف، مؤكدا ان جهودا تبذل لمضاعفة انتاج المياه في المحطات النيليه والابار الجوفيه لسد النقص الحالي. وأشار إلى دخول عدد من الابار الجوفيه لسد النقص في منطقة ام بده بمربعات الثامنه( انتاجية عالية) والسادسه والرابعه، دار السلام مربع 5 ودار السلام مربع 29 و مربع 33.

وكشف العجب عن اعتداءات متكررة تتعرض لها الخطوط الناقله للمياه والشبكات من وقت لاخر مما يؤثر بشكل كبير في الامداد المائي، وأفصح عن الاعتداء امس على بلف الخط الناقل للمياه بمنطقه الفطيماب وقبله الاعتداء على شبكات في محلية شرق النيل، وقال ان الاعتداء على خطوط المياه غير مبرر وسنواجهه بالقانون، داعيا المواطنين في مناطق الاطراف الكف عن هذه الممارسات التي تحرم قطاع عريض من المواطنين من خدمة المياه، مطالبا في ذات الوقت الأجهزة الشرطية والأمنية واللجان المجتمعيه بالمراقبة واتخاذ مايلزم من اجراءات للحيلولة دون تكرار الاعتداءات.

الخرطوم _ رشا التوم

صحيفة الصيحة