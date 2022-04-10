الغاء عدد من السجلات التجارية لمجموعة من الشركات الوهمية





كشف مسؤول رفيع بوزارة التجارة والتموين، فضل حجب اسمه، عن إلغاء الوزارة لعدد من السجلات التجارية لمجموعة من الشركات الوهمية.

وقال المسؤول طبقا لصحيفة الحراك الصادرة الأحد إن الخطوة جاءت بعد تمحيص ومراجعة لجميع سجلات المصدرين والموردين بواسطة شعبة مباحث التموين بالوزارة، ما ساعد ذلك على تطبيق إجراء الفحص الأمني للمصدر والمورد بعد وصولهم للوزارة لإكمال إجراءاتهم، بالتالي يتم التأكد من سجلاتهم بانها خالية من الغش والتزوير، أضافة إلى خلوها من متأخرات تسديد حصائل الصادر لبنك السودان المركزي.

واوضح المسؤول أن الذين ألغيت سجلاتهم متهربين من تسديد حصائل الصادر لسنوات طويلة، وقال: الاخطر من ذلك ليست لديها مقرات والمعلومات الموجودة في ملفات سجلاتهم كلها غير صحيحة، بالتالي أقل ما يمكن أن يصفوا به بأنهم اوراق أو تجار شنطة بناء على ذلك قررت الوزارة الغاء سجلاتهم ـ بحسب قوله.

صحيفة الحراك السياسي